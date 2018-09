TERNI – Non hanno portato a casa medaglie ma in pedana si sono battute come leonesse. Matilde Spreafico e Sofia Brunati sono scese ieri in campo nella prima giornata dei Campionati Europei Assoluti di Scherma Paralimpica che sono incorso di svolgimento a Terni. Contro alcune delle migliori atlete del mondo, le due giovanissime atlete del Circolo della Scherma di Lecco si sono fatte valere.

Matilde Spreafico è scesa in pedana nella Spada, categoria B. L’atleta oggionese paga però l’emozione del suo primo campionato europeo assoluto in carriera e chiude con quattro sconfitte in altrettanti assalti, riuscendo a mettere a segno quattro stoccate complessive, non accedendo alla fase a eliminazione diretta.

Sofia Brunati si è comportata meglio. Nel torneo di Sciabola, categoria B, la bluceleste ha chiuso il girone con una vittoria e quattro sconfitte, mettendo a segno solo due stoccate. Nonostante ciò Sofia riesce a superare la fase a eliminazione diretta, unica tra le quattro italiane presenti. Agli ottavi di finale, accedendo con la quindicesima posizione complessiva, l’atleta lariana non ha scampo contro la russa Alena Evdokimova, vincitrice della medaglia di bronzo.

Le atlete lecchesi torneranno in pedana domani, Sofia nel torneo di Spada e Matilde in quello di Sciabola.