GRAVELINES – Festeggia l’Italia agli Europei Junior di Canottaggio che si stanno svolgendo in Francia, a Gravelines.

Nella categoria Due Senza è la coppia Fasoli-Comini (Moto Guzzi) a brillare, vincendo uno strepitoso bronzo.

Dopo una partenza non velocissima l’Italia inizia a battagliare con Croazia e Bielorussia per la posizione podio, nonostante le incertezze la barca degli azzurri è sempre in contatto con le prime posizioni.

Gli ultimi 300 metri sono contesi tra Italia, Croazia e Romania: Simone Fasoli e Davide Comini hanno tagliato il traguardo terzi, conquistando il podio e un prezioso bronzo.