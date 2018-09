LECCO – E’ un inizio in chiaroscuro quello delle lecchesi impegnate nel girone B del campionato di Promozione. Vincono ColicoDerviese e Brianza Cernusco Merate, mentre sia il Barzago che l’Aurora Olgiate vengono fermate sul pareggio. Cade invece la Luciano Manara, sconfitta sul terreno di casa dalla Vis Nova Giussano.

Grande avvio per la ColicoDerviese che espugna il campo della Di Po Vimercatese con una prestazione maiuscola conclusa con un secco 4-0. Le reti del poker lariano portano le firme di Mattaboni (doppietta), Rota e Leonelli. Conquista i tre punti anche la Brianza Cernusco Merate, brava a regolare in casa per 1-0 la Speranza Agrate con un gol in apertura di ripresa di Salomoni.

Solo un punto invece per Barzago e Aurora Olgiate. A masticare amaro sono soprattutto i gialloblu, che contro il Menaggio si portano in vantaggio con una rete di Isaia direttamente da calcio di punizione ma si fanno poi raggiungere da Ciapusci, dopo aver perso palla in fase d’impostazione. 1-1 anche per i giallorossi, i quali però in casa della Vibe Ronchese vanno sotto per la rete di Violi ma reagiscono e trovano il pareggio con Bella.

Sconfitta amara infine per la Luciano Manara, superata sul terreno amico dalla Vis Nova per 2-1. Ai biancocelesti non basta la rete di Zaccarino per recuperare i gol di Brighenti e Caruso.