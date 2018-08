LECCO – Settembre vedrà partire una nuova iniziativa a livello sportivo, patrocinata dal docente di scienze motorie e sportive e personal trainer Marco Brusadelli, il Fitcamp Lecco. Scopo dell’attività sarà quello di fare allenamento di gruppo a cadenza settimanale con un professionista del settore, laureato in Scienze Motorie, che supervisiona e aiuta, sfruttando un bagaglio di oltre vent’anni di esperienza .

“Partiremo a settembre con un mese di prova. Il programma prevederà un allenamento di gruppo, suddiviso in tre parti: un iniziale lavoro sulla corsa, una parte centrale che mira allo sviluppo di destrezza, equilibrio e tonificazione e una conclusione con lavori di mobilità e allungamento. Cinquanta minuti di attività che verranno svolti all’aria aperta, in alcuni dei luoghi più belli della città di Lecco.”

L’iniziativa, piuttosto insolita, si rivolge a tutti. “Quello che farò sarà aiutare le persone a migliorare le loro capacità motorie, sviluppando degli schemi motori di base che spesso vengono sottovalutati, con un lavoro mirato alla vera educazione fisica, volta al far star bene le persone. Il progetto è a lungo termine e continuerà anche nei prossimi mesi, devo solo capire la formula migliore col quale proporlo.”

Il primo appuntamento sarà martedì 4 settembre presso il benzinaio Tamoil in zona Caviate, dalle ore 18.45 alle 19.35. La settimana seguente il ritrovo sarà al parco di Villa Gomes, poi a Rivabella e poi a Pescarenico, nella meravigliosa Piazza Era. La partecipazione sarà a offerta libera.

“Mi piacerebbe che l’iniziativa abbia successo. Io metto a disposizione i miei vent’anni di esperienza nel settore e tutta la passione che ho per lo sport e lo sviluppo motorio – conclude Brusadelli – e lo faccio nella città in cui sono nato, che amo e in cui crescono i miei cinque figli. Voglio dare un contributo concreto a tutte le persone che hanno bisogno di un aiuto e di una piccola spinta motivazionale per migliorare la condizione fisica e consapevolezza delle proprie capacità motorie, facendo tutto questo all’aria aperta.

Per avere ulteriori informazioni si può scrivere direttamente all’indirizzo fitcamplecco@gmail.com o chiamare il numero 339.49.35.212.