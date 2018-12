LECCO – Tanti gli atleti lecchesi alla Minisgambeda che si è svolta sabato a Livigno. Alle gare giovanili hanno partecipato 225 atleti suddivisi nelle rispettive categorie che andavano dagli Under 10 sino agli Under 18 con percorsi a partire da 1 Km per i più piccoli sino ai 6 Km dei più grandicelli, domenica le gare Assolute internazionali con 30 Km da sciare.

Partenza presso lo stadio del fondo al sabato pomeriggio per le gare giovanili che hanno già messo in evidenza i fondisti valsassinesi capaci di salire sul podio in quattro occasioni: Aurora Invernizzi (Nordik ski) su Cristina Artusi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) nella Under 10, Oscar Gianola (Nordik ski) bronzo nella pari categoria maschile, Aksel Artusi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) argento nella Under 16 maschile.

Tutte le gare si sono disputate con partenza in linea a tecnica libera, di seguito i risultati dei fondisti lecchesi.

Under 10 f: 1^ Aurora Invernizzi 3’00” (Nordik Ski), 2^ Cristina Artusi 3’14” (Sc Primaluna), 4^ Emma Ticozzelli 3’54” (Nordik Sky). Under 10 m: 3° Oscar Gianola 2’46” (Nordik Sky), 9° Davide Grigi 3’15” (Sc Primaluna), 15° Riccardo Bergamini 3’27” (Sc Primaluna), 24° Emanuele Spano 8’06” (Nordik Scy).

Under 12 f: 5^ Maria Invernizzi 5’17” (Nordik Sky), 7^ Alice Maroni 5’27” (Sc Primaluna), 11^ Maddalena Camozzini 5’45” (Sc Primaluna), 14^ Elena Bortot 5’56” (Sc Primaluna), 27^ Giulia Spano 7’28” (Nordik Sky). Under 12 m: 27^ Jacopo Artusi 7’12” (Sc Primaluna).

Under 14 f: 10^ Sophia Artusi 9’13” (Sc Primaluna), 12^ Jasmin Gianola 9’46” (Nordik Sky), 13^ Giulia Ticozzi 9’50” (Nordik Sky), 14^ Martina Valsecchi 10’00” (Sc Primaluna). Under 16 f: 4^ Elena Rossi 13’50” (Sc Primaluna).

Under 16 m: 2° Aksel Artusi 11’16” (Sc Primaluna), 10° Federico Bergamini 12’10” (Sc Primaluna), 39° Luca Colombo 14’41” (Sc Primaluna), 40° Carlo Aliprandi 14’44” (Nordik Sky), 41° Giovanni Ticozzi 14’45” (Nordik Sky).

Under 18 f: 8^ Angelica Selva 15’13” (Nordik Sky). Under 18 m: 13° Martino Vassena 13’08” (Nordik Sky), 15° Mirco Brenna 13’25” (Sc Primaluna), 16° Simone Bergamini 13’56” (Sc Primaluna), 17° Luca Felice Tantardini 14’28” (Sc Primaluna).