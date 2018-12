MANTOVA – Con la vittoria di domenica scorsa a Mantova i Commandos Brianza hanno conquistato matematicamente la semifinale della 7-League del CSI. La formazione di coach Andrea Rusconi non ha avuto nessun problema, sconfiggendo gli avversari con un pesantissimo 6-74

Come si evince dal punteggio, la formazione rossonera lecchese ha dominato il match in lungo e in largo, esprimendo un ottimo gioco offensivo e chiudendo la porta ai tentativi dei padroni di casa di realizzare punti. L’unica volta che la formazione lecchese si è fatta trovare impreparata è stato a metà del secondo quarto, subendo quello che, per ora, resta l’unico touch down preso in stagione. Per il resto è stato un unico dominio, con dieci touchdown a segno e sei conversioni da un punto.

Mattatore dell’incontro il WR Mirko Besana, autore di tre mete.

I Commandos torneranno in campo sabato 22 dicembre 2018 al Centro Sportivo del Bione contro gli Alessandria Bears, con inizio alle ore 18.00. In caso di vittoria i lecchesi blinderebbero la possibilità di giocare la semifinale del torneo tra le mura amiche del centro sportivo cittadino.

MANTOVA SALAMANDERS – COMMANDOS BRIANZA 6-74