LECCO – Domenica 4 novembre 2018 inizierà il campionato della 7League CSI di football americano, coi Commandos Brianza in prima fila e pronti a difendere il titolo conquistato al Centro Sportivo del Bione nel gennaio del 2018.

La prima partita dell’anno i rossoneri la giocheranno sul campo dei Bears Alessandria e la pressione è subito alta, visto che i lecchesi si presenteranno da campioni in carica.

“È da quasi un anno che aspettiamo di tornare in campo, dopo mesi di grande lavoro, ci siamo allenati tanto per migliorare il gioco offensivo e per rendere ancora più aggressiva e dinamica la difesa – dichiara il presidente e coach Andrea Rusconi – tutto è pronto, ora non ci resta che attendere il fischio d’inizio e far iniziare la stagione della 7League CSI!”

Molto carico anche il difensive Back Matteo Brambilla, il capitano della difesa di coach Rusconi. “Dopo due mesi di preparazione finalmente il campionato è alle porte! Non vediamo l’ora di entrare in campo per il primo appuntamento ufficiale e dimostrare tutti i miglioramenti effettuati, grazie ai duri allenamenti: credo che la condizione fisica della squadra sia al livello migliore di sempre. .Credo che i rookies (i giocatori esordienti n.d.r.) avranno una parte più importante quest’anno. Qualcuno che ha messo piede per la prima volta su un campo da football poche settimane fa sembra che giochi da anni. Siamo tutti pronti per il primo snap della stagione.”