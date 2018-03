ALESSANDRIA – Dopo aver vinto la Seven League del CSI, i Commandos Brianza tornano in cmapo per il torneo primaverile a cinque, il 5-men. L’esordio dei rossoneri, in trasferta ad Alessandria è stato veramente col botto, con una vittoria per 31-0. Nonostante il roster dei lecchesi non fosse propriamente al completo, i giocatori schierati in campo da coach Andrea Rusconi sono bastati per letteralmente “asfaltare” i padroni di casa.

Già nel primo tempo i Commandos hanno indirizzato la partita con tre touch down e una conversione, frutto dei lanci del quarterback Matteo Brambilla per le segnature di Mirco Besana e di Alessandro Bonfanti, mandato in meta due volte.

Nella ripresa un fumble ricoperto da Gianluca Mustillo e un touch down di Matteo Canzi, su lancio del solito Brambilla, fissano il risultato della partita sul punteggio di 31-0.

Tra due settimane i lecchesi disputeranno la seconda partita del torneo, in trasferta sul campo dei Leoni Udine.

Soddisfatto a fine gara l’allenatore Andrea Rusconi. “I ragazzi ci sono, la pausa ci ha permesso di lavorare molto e i risultati sono stati evidenti. Sono contento per la conferma del quarterback Matteo Brambilla, che guiderà l’attacco per il 5-men e sta crescendo moltissimo. Ottima la difesa e sono molto soddisfatto per i nuovi giocatori all’esordio, Matteo Canzi e Ambrogio Maroni.”