ALESSANDRIA – Nuova stagione, stesso ritornello: i Commandos Brianza confermano la loro supremazia e vincono senza patemi l’esordio stagionale nella 7League CSI ad Alessandria, infliggendo ai Bears una pesante sconfitta col punteggio di 28-0.

Come si può facilmente dedurre dal risultato, il punto di forza della formazione brianzola è stato sicuramente l’avere una difesa inespugnabile, che non ha mai concesso agli avversari la possibilità di avvicinarsi alla meta. Ed è proprio per mano della safety Alessandro Morganti che i Commandos segnano i primi punti, dopo l’intercetto al quarterback avversario.

Per quanto riguarda l’attacco, nonostante il punteggio finale è parso meno roboante del solito. I primi punti sono stati messi a segno da Matteo Valsecchi, prontamente imbeccato dal quarterback Stefano Rusconi, con conversione del punto addizionale da parte di Andrea Ratti. L’accoppiata andrà in meta un’altra volta, prima che la partita venga chiusa dal lancio di Sergio Magni per le mani di Mirco Besana, con conversione dell’addizionale da parte di Andrea Comito, per il rotondo 28-0 finale.

“Oggi per me è stata una bella partita. Mi sono allenato tanto in vista dell’esordio stagionale e i risultati si sono visti. Ringrazio coach Rusconi che ha saputo trovare il ruolo perfetto per me in campo e tutti i compagni che mi hanno sostenuto e aiutato” ha dichiarato Matteo Valsecchi, nominato MVP della partita.

Domenica 18 novembre 2018 (h. 14.00) i Commandos esordiranno sul campo di casa del Centro Sportivo del Bione. Contro di loro i Salamanders di Mantova.