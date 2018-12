LECCO – Ennesima prova superlativa dei Commandos Brianza di coach Andrea Rusconi. Con la vittoria interna contro i Bears di Alessandria – disputata sabato scorso al Centro Sportivo del Bione – la formazione di football americano lecchese ha conquistato il primo posto assoluto in classifica e il diritto di disputare la semifinale dei Play Off in casa.

La squadra rossonera aveva blindato la semifinale con la vittoria di Mantova e sabato, dominando la sfida con Alessandria, è diventata matematicamente prima. Come al solito il match è stato un lunghissimo monologo per la formazione di coach Corti, che concede agli ospiti l’unico touch down a un secondo dalla fine della partita, vincendo col punteggio di 41-8.

Il miglior giocatore della partita è stato il solito quarterback Stefano Rusconi, autore di un touch down su corsa e di tre touch down su passaggio, lanciati rispettivamente a Mirco Besana (2) e Michele Confalonieri. Ottimo l’esordio del running back Andrea Ratti, autore di un touch down su corsa.

Il prossimo appuntamento con la 7League CSI sarà a gennaio, quando i Commandos giocheranno al Bione la semifinale di campionato. Ancora da decidere quale sarà la formazione che contenderà la finalissima ai rossoneri lecchesi.