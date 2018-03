LECCO – In occasione della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo del gruppo sportivo Aurora San Francesco sono stati eletti il presidente generale e i responsabili di sezione.

Il nuovo presidente per il triennio 2018-2021 è Francesco Mori, mentre il suo vice è Andrea Parolari. I responsabili di sezione sono Marco Aldeghi (calcio), Santino Perri (volley), Marco Cantini (basket), Claudio Trezzi (sci montagna), Clara Gasperini (ginnastica) e Roberto Panzeri (bikers).

Nel suo primo intervento da presidente Mori, 39 anni, ha ripercorso la sua vita in Aurora (primo tesseramento nel 1987 anno del 25esimo del gruppo sportivo), come atleta del basket prima e del volley dopo, per arrivare poi all’esperienza di consigliere e dirigente (responsabile sezione volley e della ginnastica).

Quindi ha sottolineato: “Cercheremo insieme di fissare degli obiettivi, consolidare quanto di buono c’è e migliorarci sulle criticità. I sogni li abbiamo tutti, la palestra per primo, ma è prematuro pensare o concentrarci su un progetto al momento ambizioso. Siamo parte integrante della famiglia parrocchiale e dovremo cercare di collaborare il più possibile. La centralità e la presenza del nostro Padre spirituale Padre Giulio sarà il nostro faro che ci illuminerà la via quando incontreremo le nebbie durante la navigazione”.

E ha aggiunto: “Un grande grazie all’amico Fabrizio che mi ha preceduto. Ha speso molte energie e creato molte relazioni per mantenere alto il nome ed il livello dell’Aurora. In questi anni l’abbandono e la chiusura di realtà come la nostra l’hanno fatta da padrone. Noi siamo cresciuti ed è stato fatto qualcosa di straordinario. Resterà a disposizione, come d’altra parte chi lo ha preceduto”.