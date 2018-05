PESCATE – Per il quarto anno consecutivo la A.S.D. Canottieri Pescate e il Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Canottaggio, organizza il “4° Trofeo Comune di Pescate”, una gara sprint di canottaggio sui 500 metri, l’unica della provincia.

La gara si svolgerà il prossimo 27 maggio, alle 9.30, presso il Parco “La Fornace” di Pescate.

Il numero degli iscritti è sempre in crescita, quest’anno si prevedono circa 500 atleti provenienti da società sportive della Lombardia, Piemonte e Veneto. Il folto numero di atleti si sfideranno in più di 80 regate distribuite su 6 diverse specialità, suddivide per fascia di età. La giornata si chiuderà con la spettacolare regata degli 8+.

Saranno in palio:

il “Trofeo Comune di Pescate” per la prima società nella classifica generale

il “Trofeo Mario Disetti a.m.” per la società prima nella classifica Allievi e Cadetti

il “Trofeo Pieretto Celso a.m.” per la società prima nella classifica Ragazzi e Junior

il “Trofeo Ferruccio Dell’Oro a.m.” per la società prima nella classifica Senior

“Un’occasione da non perdere per stare qualche ora tra lago e monti, ad apprezzare uno sport fantastico, meraviglioso tanto quanto l’incantevole cornice Manzoniana in cui si svolgono le gare”, commentano gli organizzatori.