LECCO – La conferma di quello che era già “ufficioso” da giorni è arrivata sabato 30 giugno 2018, ultimo giorno utile per far valere l’escape: Jacopo Balanzoni e la Gimar Lecco separano le loro strade professionali dopo tre stagioni coronate da grandi successi, raggiungendo regolarmente i Play Off.

Balanzoni, ala centro di 202 cm nata nel 1993, è arrivato a Lecco direttamente dalla Serie A (Varese), si è fermato sul Lario per tre stagioni di crescita continua. Dopo un primo anno da nove punti e sette rimbalzi e un secondo da quasi undici punti, nella 2017/18 Balanzoni ha avuto la cosiddetta “Break Out season”, con 18.2 punti e oltre sette rimbalzi a partita, giungendo secondo nella corsa al premio di MCP di tutta la serie B.

Il giocatore ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno con Omegna, squadra ambiziosa che punta alla promozione in Serie A2.

Nel comunicato emesso dalla società si ringrazia il giocatore per quello che ha fatto in questo triennio. “”ringraziamo Jacopo per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi tre anni con la nostra maglia. Tre anni di crescita reciproca in cui ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Auguriamo a Jacopo il meglio per la sua carriera e gli facciamo un grosso in bocca al lupo”.

Tanta gratitudine è espressa anche dallo stesso Balanzoni. “È stato davvero difficile per me prendere la decisione di uscire dal contratto perché ho passato tre anni davvero stupendi, trovandomi benissimo con staff e società. Ho firmato a Omegna perché mi hanno fatto un’offerta difficile da rifiutare, sono una società storica e blasonata e hanno grandi obiettivi, con la possibilità concreta di vincere il campionato già durante la prossima stagione.

Volevo ringraziare di cuore tutta la gente che ruota attorno al Basket Lecco, dalla dirigenza allo staff, che mi ha permesso di migliorare sia come giocatore che come persona. Ma soprattutto un gigantesco grazie va ai tifosi che ogni domenica cercavano di scaldare il Bione supportando la squadra, specialmente durante i playoff. Sono state tre stagioni indimenticabili e resterò sempre un tifoso del Lecco.”