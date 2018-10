LECCO – Con uno comunicato giunto nel pomeriggio di sabato 20 ottobre, la società Gimar Lecco annuncia che il presidente Antonio Tallarita è stato eletto come consigliere della Lega Nazionale Pallacanestro.

L’elezione del presidente Tallarita è avvenuta durante la IX Assemblea Generale LNP che si è tenuta a Bologna, in cui hanno partecipato sessantadue società di Serie A2 e di Serie B, circa il 65% del totale. Dopo aver svolto tutte le pratiche burocratiche – approvazione del bilancio consuntivo per la stagione 2017/18 e del conto economico preventivo per la stagione 2018/19 – si è proceduto all’elezione dei nuovi membri. Per la Serie A2 Luigi Guastaferro (Scafati Basket) ha preso il posto di Marco Martelli, attuale DS della Virtus Bologna; per la serie B il presidente Tallarita ha sostituito Massimo Lentsch, presidente della BB14, squadra che disputa la Serie A2.

“Uno dei consiglieri mi ha contattato qualche giorno fa – dichiara Tallarita – e mi ha convinto. Alla riunione diverse squadre hanno presentato il mio nome e sono stato eletto.”

La gioia del presidente della Gimar è duplice. “Per me è un orgoglio che abbiano pensato a me. Sono contento anche perché vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto in tutti questi anni di Serie B, e la società che rappresento è conosciuta e rispettata anche a livello nazionale.”

Il primo appuntamento ufficiale per il presidente Tallarita sarà mercoledì 7 novembre 2018 a Bologna, incontro in cui si propone di “portare le istanze di tutte le squadre di serie B, ridando il giusto peso a una categoria che non sempre viene considerata adeguatamente.”