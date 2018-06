LECCO – Ginnastica Arché sensazionale: medaglie in ogni categoria ai Campionati Nazionali Csen.

Ricco palmarès per la Ginnastica Arché che ha partecipato alle finali nazionali di ginnastica artistica femminile Csen all’Accademia Acrobatica di Cesenatico: per tutte le categorie del campionato di Specialità, ogni premiazione di fine gara ha visto protagonista almeno un’atleta dell’associazione, a testimonianza dell’alto livello di preparazione atletica delle ginnaste dell’associazione della Val San Martino.

Mercoledì 30 e giovedì 31 maggio si sono svolte le fasi finali del Campionato Nazionale di Specialità. Per la categoria Esordienti, ottima prova di Benedetta Ozimo che ha conquistato la terza posizione al volteggio.

Grande soddisfazione in categoria Junior B, che ha visto Linda Ravasio premiata in entrambi gli attrezzi per cui era in gara: 3^ classificata al volteggio e 4^ alle parallele.

Anche le due Senior sono state premiate per tutti gli attrezzi portati in gara: Gaia Zanini si è laureata campionessa nazionale al corpo libero e ha conquistato la 3^ posizione alla trave, mentre Alessandra Valsecchi ha raggiunto la 4^ posizione sia alle parallele che al corpo libero e la 5^ al volteggio.

Tra le Allieve A si registra l’ottima prestazione di Anna Bonaiti 3^ classificata al trampolino. Per le Allieve B, autentico exploit di Marta Bonacina, che gareggiando su quattro attrezzi riesce a conquistare la terza posizione in classifica generale. Buona, seppur non premiata dalla classifica, la gara disputata da Alice Dell’Orto al trampolino e alle parallele.

Si è conclusa venerdì 1 giugno con Marta Sena, allieva A del Campionato Cup Individuale, l’avventura dell’Arché alle nazionali del circuito Csen. Buono il corpo libero, ma purtroppo qualche imprecisione di troppo in trave e al minitrampolino hanno pregiudicato la conquista della classifica.

Soddisfatti gli allenatori della società presenti a Cesenatico per le gare condotte da tutte le atlete in gara: “L’esito di questi campionati nazionali ci riempie di soddisfazione. Nel campionato Cup ci siamo fatti onore e in quello di Specialità, per tutte le categorie, ad ogni premiazione e podio abbiamo visto almeno una ginnasta Arché. Questi risultati nel complesso rappresentano un riconoscimento che premia l’impegno delle nostre atlete, gratifica il lavoro di preparazione svolto da istruttori e assistenti e testimonia la crescita della nostra associazione sportiva”.