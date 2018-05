MILANO – La squadra femminile di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL ha ottenuto una buona prestazione, chiudendo al diciassettesimo posto la seconda prova del campionato di Serie A che si è svolta sabato 5 maggio al Forum di Assago.

La formazione lecchese si è presentata in pedana con una formazione ampiamente rimaneggiata. Non è scesa in pedana l’infortunata Lisa Rigamonti e Laura Todeschini ha potuto fare solo le parallele a causa di un risentimento muscolare. Nonostante ciò, la formazione lecchese ha chiuso la gara a 140.650 punti, totalizzando un punto in più rispetto alla prima prova di Arezzo, pagando nel punteggio un paio di cadute.

Attualmente la classifica del campionato di serie A vede la Ghislanzoni-GAL al quindicesimo posto assoluto, su ventiquattro squadre.

Le ragazze della squadra di ginnastica artistica torneranno in campo sabato 8 giugno a Torino, per la terza e ultima prova del campionato.