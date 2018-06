TORINO – Nella terza tappa del campionato italiano, svoltasi a Torino, le due squadre della Ghislanzoni-GAL hanno dato spettacolo, ottenendo risultati di grandissimo spessore.

Partiamo dalla squadra maschile. Il team composto da Lorenzo Bonicelli, Massimo Cerfogli, Gabriele Colombo, Alessandro Chiodi e Daniele Gadia aveva l’obiettivo di raggiungere il terzo posto nel campionato di Serie B, facendo la corsa contro l’Aurora. I ragazzi lecchesi avevano sei decimi di punto da recuperare e, nonostante qualche problema alla sbarra, gli ottimi esercizi al corpo libero e al cavallo con maniglie hanno permesso loro di sopravanzare i rivali. Il punteggio di 147.6 vale il secondo posto assoluto di giornata e il terzo nel campionato di serie B. Adesso bisognerà attendere che la Federazione confermi la promozione del team bluceleste in Serie A2.

Chi in serie A2 c’è già, e la squadra femminile della Ghislanzoni-GAL, formata da Chiara Castelnuovo, Anna Galbusera, Mara Rigamonti, Laura Todeschini e Phoebe Toresani. La squadra bluceleste ha totalizzato un punteggio di 146.45, valido per l’undicesimo posto di giornata. Questo risultato garantirà alla formazione femminile lecchese la conferma della serie A2 anche per il prossimo anno.