PADOVA – Fine settimana meraviglioso per la squadra di ginnastica artistica della Ghislanzoni- GAL. La formazione lariana ha portato cinque atlete alle finali nazionali di Padova, ottenendo anche una preziosa medaglia d’oro alla trave con Laura Todeschini.

In categoria Junior 3 – nate dal 2003 e successivi – Phoebe Toresani ha chiuso all’ottavo posto in classifica generale, concludendo settima la finale di volteggio. L’annata successiva – Senior 1, per atlete nate nel 2001 e 2002 – ha visto gareggiare Anna Galbusera e Chiara Castelnuovo. La prima ha ottenuto un ottimo ottavo posto in classifica generale e due finali: ottava in volteggio e settima in trave. La seconda ha gareggiato solo nel volteggio, concludendo al sesto posto assoluto.

I risultati migliori sono però arrivati dalle atlete senior. Mara Rigamonti ha concluso tredicesima e Laura Todeschini quarta assoluta, conquistando però tre finali di specialità. Bene sia alle parallele che al corpo libero – sesto posto – l’atleta lariana si è superata nella trave: con un esercizio ai limiti della perfezione ha conquistato il primo posto e il titolo di campionessa d’Italia.

“Un fine settimana incredibile, che ci proietta tra le migliori società d’Italia – dichiarano gli allenatori Elena Taschetti e Alberto Butta – sette finali ottenute e l’incredibile vittoria di Laura sono un risultato storico per la nostra società e per delle ragazze che non sono professioniste, ma si allenano e si comportano come tali.”