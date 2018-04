MORBEGNO – Anche le ragazze della sezione di ritmica della Ghislanzoni-GAL si sono distinte per i risultati ottenuti nello scorso fine settimana, gareggiando a Morbegno. Le atlete lariane erano attese alle prove regionali Lc e LD individuali silver.

Bravissime le giovanissime Camila Lindeblatt e Alice Gritti. Entrambe hanno conquistato la medaglia d’argento, rispettivamente nelle prove Lc silver A1 e A2. Ottavo posto per Gemma Fricano.

Ha conquistato il terzo posto Cesana Michela in categoria Junior 3, subito davanti a Gaia Tentori. Elisa Napolitano ha chiuso undicesima.

In categoria Junior 3 e senior 1 non ci sono stati risultati di rilievo. La migliore è Silvia Dedivitiis, in grado di risalire dal ventesimo posto sino al nono. Valentina Giordano ha chiuso 12° e Sofia Paggi 20°.

Nelle prove di prima divisione Ld senior Silvia Campanelli ha solo sfiorato la medaglia, chiudendo con un quarto posto complessivo, davanti alla sua compagna Silvia Tentori. 10° Denise Fazzini. Nono posto per Lisa Giudici in Ld Senior1.