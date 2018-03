MACHERIO – Si è conclusa con tre vittorie e altrettante sconfitte l’avventura dei quattro ragazzi dell’U14 della Gimar Lecco al torneo “Join the Game”.

La formazione lariana – scesa in campo col curioso soprannome di “Golden Lake” – aveva conquistato la qualificazione giungendo al secondo posto nelle selezioni provinciali bergamasche.

Promossa al turno regionale – valevole per l’accesso ai campionati nazionali – la squadra formata da Nicholas Manzoni, Luigi Brambilla, Saliou Niang e Filippo Martinalli non è riuscita a superare la fase a gironi, anche se è stata piuttosto sfortunata. L’allegra brigata lecchese ha vinto senza problemi tre delle sei sfide, con punteggi piuttosto “larghi”, e perso le altre tre tutte di un misero punto.