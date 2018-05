LECCO – Dopo mesi di lavorazione, giovedì 3 maggio 2018 Arturo Fracassa presenterà il suo nuovo album con un concerto allo Spazio Teatro Invito di Lecco. A un anno e mezzo di distanza da “Baciami Arturo”, il vice allenatore della Gordon Olginate torna con un nuovo progetto.

“Quando ho chiuso il primo album, avevo ancora molto altro materiale, qualcosa che non mi convinceva appieno. Poi ci ho ragionato sopra, ho capito come far funzionare alcune canzoni e ne ho scritte di nuove, figlie dell’entusiasmo del primo lavoro” ha dichiarato Arturo.

Proprio quest’entusiasmo è la molla che lo ha spinto a creare un nuovo crowfounding e tornare in sala di registrazione. “Mi sono detto: ora o mai più! Ho quarantacinque anni e sono consapevole che la musica non sarà mai qualcosa di cui potrò vivere, ma con il primo album mi sono tolto parecchie soddisfazioni e molte persone lo hanno apprezzato. Mi sono divertito e spero di continuare a farlo anche dopo aver pubblicato il nuovo disco.”

Il secondo lavoro si intitola “La vita dentro i margini”, un album meno personale. “Rispetto al primo disco devo dire che è meno intimo, piuttosto lo ritengo uno mio sguardo sincero sul mondo, sulla quotidianità che mi circonda. Sicuramente anche la qualità del prodotto è migliore, un investimento necessario per fare un album di livello più alto, una crescita ulteriore dal punto di vista sonoro.”

Tutti gli appassionati potranno ascoltare Arturo giovedì 3 maggio 2018 – inizio ore 21.00 – allo Spazio Teatro Invito, concerto organizzato col patrocinio e la collaborazione del Comune di Lecco e dell’Informagiovani. L’ingresso sarà libero.

Il cantautore si esibirà poi il 19 maggio al Centro Sportivo del Bione, nell’ambito del Lecco Music Experience Festival.