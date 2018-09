LECCO – E’ una domenica da incorniciare per la CasateseRogoredo e per il NibionnOggiono. Le due formazioni lecchesi, dopo i pareggi nelle gare d’esordio, ottengono entrambe la propria prima vittoria in campionato.

La CasateseRogoredo batte la Cisanese col punteggio di 4-3. Al 15′ sono però i bergamaschi ad andare in vantaggio per via di uno sfortunato autogol di Della Volpe. Sul finale del primo tempo però Torraca ristabilisce la parità mentre in avvio di ripresa Fall completa la rimonta. La Cisanese trova il pareggio al 60′ con un calcio di punizione di Maggioni ma al 64′ il neoentrato Talon riporta avanti la CasateseRogoredo con un colpo di testa. A due minuti dal termine è poi lo stesso Talon a mettere in ghiaccio il risultato. Serve a poco per la Cisanese il gol nel recupero di Intrieri.

Tre punti anche per il NibionnOggiono, capace di regolare l’Arcellasco per 3-1. Al 7′ l’undici di Commisso è già in vantaggio, quando Curia realizza con un tocco sotto porta. Altri dieci giri d’orologio e i padroni di casa raddoppiano grazie ad un bel diagonale di Meyergue. Il sigillo sulla gara lo mette poi Chiara che, ben servito da capitan Isella, realizza al 63′ in tap-in. Poco dopo Molteni accorcia direttamente da punizione ma l’Arcellasco non riesce a trovare la rimonta.