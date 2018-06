OLGINATE – Non si arresta il fiume di notizie provenienti da una scoppiettante Gordon Olginate. La società ha ristrutturato l’assetto societario e, dopo oltre dieci anni ininterrotti di presidenza – era in carica dalla stagione 2005/06 – l’ormai ex presidente Luca Bonacina ha ceduto il suo ruolo a Fausto Chiappa, restando comunque nel consiglio direttivo.

Il neo presidente Chiappa è un ex giocatore di Olginate, compagno di gioco dello stesso Bonacina e del Direttore Sportivo Fabio Ripamonti. Nella vita svolte il ruolo di Amministratore Delegato della SAIT Web, azienda che si occupa di sviluppo software e telecomunicazioni. Lo stesso Chiappa è stato per anni sostenitore del progetto NP Olginate, in qualità di sponsor.

“Sono estremamente felice di ritrovare un grande amico con cui ho passato la gioventù e che ha una grande passione per il basket – ha dichiarato il DS Fabio Ripamonti – inoltre Fausto è un esperto imprenditore e questo sarà sicuramente un valore aggiunto per il gruppo. Vorrei ringraziare calorosamente Luca Bonacina per i grossi sacrifici fatt in questi anni e per aver confermato la sua disponibilità a restare nel gruppo dirigenziale, in quanto la Nuova Pallacanestro Olginate è casa sua.”

La prima mossa del presidente Chiappa è stata quella di ristrutturare il quadro dirigenziale, nominando tre nuovi collaboratori: Lilly Rota (addetto pubbliche amministrazioni), Lino Milano (addetto attrezzature sportive) e Carlo Scaccabarozzi in qualità di Coordinatore del Settore Giovanile, in collaborazione con Giusi Redaelli.

I tre nuovi dirigenti si aggiungeranno al gruppo storico composto dal Direttore Sportivo Fabio Ripamonti, dal neo Coordinatore Generale Luca Bonacina, dal Responsabile della Prima Squadra Gianpaolo Tavola, dall’Addetto Arbitri Orazio Lorenzon, dal main sponsor Giancarlo Trizzullo , dallo sponsor Roberto Gnecchi e dal Responsabile del Settore Giovanile Francesco Butta.