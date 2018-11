CORTABBIO – Si è tenuta sabato 10 novembre 2018, nella bellissima location del ristorante “Cascina Trote blu” di Cortabbio (Lc), la tradizionale cena sociale del bike team Formaggilandia 2, chiudendo di fatto la quindicesima stagione sportiva.

Oltre alla cena conviviale, la serata è stata l’occasione per premiare i componenti del team e i diversi ospiti presenti. La medaglia d’oro è andata al ciclista professionista derviese Simone Petilli, un premio bene augurante per il talento lariano, reduce da due stagioni piuttosto sfortunate. Tra gli altri premiati, Michele Rusconi – vincitore della “gara sociale”, ha portato a casa una coppa, intesa come insaccato – e Francesco Ventura, a cui è stata assegnata l’ammiraglia d’oro per il costante impegno al seguito degli atleti.

Tutti gli iscritti al bike team presenti che hanno partecipato ad almeno una gran fondo nella stagione 2018 hanno ritirato un piccolo omaggio, così come alle donne del team sono stati donati fiori e cioccolatini.

Hanno ricevuto un premio speciale gli sponsor – formaggi Mazzoleni, Magic Pizza, Eurocarbide e Formaggilandia2 – e pure la piccola Martina, a cui la formazione malgratese offre supporto per le dispendiose cure. Grazie all’asta benefica per la maglia da gara di Petilli sono stati raccolti quattrocento euro da donare alla famiglia, anch’essa presente alla serata. Presente anche Luca Panichi, amico da tempo dei “formaggini”.

Durante la festa sono stati fatti diversi annunci. Confermati il pellegrinaggio verso la Madonna del Ghisallo (25 novembre 2018) e anche la Randolario (10 marzo 2019), e anche una potenziale sinergia col salumificio valtellinese Rigamonti, presente alla cena nella persona del dott. Aldo Ferrari.

Per quanto riguarda le novità societarie, annunciata la nuova divisa per la stagione sportiva 2019 e anche il rinnovo, dopo tre anni, del consiglio direttivo, che avverrà il 29 novembre.

“Come al solito abbiamo vissuto una serata di grande amicizia e gioia, i valori fondanti del nostro bike team – dichiara Roberto Gabriele Maggioni, segretario della squadra – ringrazio gli sponsor e tutti gli atleti che ci concedono la loro fiducia ogni anno.”