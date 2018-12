MALGRATE – Ieri, come tradizione, il bike team Formaggilandia2 ha festeggiato l’arrivo del Santo Natale. A condividere un bicchiere di spumante e una gustosa fetta di panettone c’erano una quarantina di soci, per un appuntamento ormai diventato classico.

“Il nostro bike team è soprattutto una famiglia – dichiara Roberto Maggioni, ex ciclista di livello internazionale – quindi questi appuntamenti sono irrinunciabili, ci ricordano la bellezza dello stare insieme e condividere piccoli gesti e amicizie.”

Per Maggioni questo sarà l’ultimo Natale da semplice segretario. A partire dal primo gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove cariche e lui otterrà l’ambita poltrona di presidente del bike team. “Dopo quindici anni il presidente Pizzo ha rinunciato a ricandidarsi e io ho preso il suo posto. Non posso ancora svelare molte delle cose che abbiamo in programma per il 2019. Per il momento rivelo che avremo delle nuove divise sociali, in fase di preparazione, e che alcuni nostri membri parteciperanno anche a corse internazionali. Nelle prossime settimane potrò essere più preciso e rivelare tutto il programma nel dettaglio.”

Le iscrizioni per la stagione sportiva 2019 nel bike team Formaggilandia2 sono già aperte. Sarà possibile aggregarsi fino alla fine del prossimo gennaio. Informazioni ulteriori si possono chiedere all’indirizzo email formaggilandia2@gmail.com.