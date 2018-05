VALMADRERA – Giornata di calcio e di sport quella organizzata ieri, sabato, dalla Polisportiva Valmadrera in collaborazione con il Comitato Promotore per il campo in sintetico.

Molti i tornei di calcio in programma a cominciare da quello Open vinto dal Malgrate su Civate, con Valmadrera e Ballabio tra le sfidanti. Spazio anche alla Scuola Calcio 2010 e Primi Calci 2009, tornei giustamente senza classifica e la bellissima sfida tra Inter femminile 2006 (davvero fortissime) e i Pulcini 2007, match vinto dalle nerazzurre per 3 a 1 .

Calcio, sport e tanta allegria, spazio anche ad incontri tra genitori e allenatori e la vendita di zolle per il campo sintetico, quindi presentazione dell’ormai prossima stagione, nella quale il settore calcio della Polisportiva Valmadrera riproporrà le stesse 15 squadre dello scorso anno a cominciare dai 5 anni fino alla squadra di 2^ Categoria.

Da parte della Polisportiva, un ringraziamento “ai tantissimi volontari, davvero encomiabili e al responsabile del settore giovanile, Fabio Corti“.