PASTURO – Torna con la 3^ edizione il “Grignone Vertical Extreme. Pasturo – Grignone Tutt d’un fiàa” 3^ edizione Memorial Antonietta.

7,5 Km e 1800 metri di dislivello positivo, la sfida è in programma sabato 26 maggio. Una gara definita Extreme per il rapporto lunghezza dislivello e organizzata dal Team Pasturo in collaborazione con il gestore del rifugio Antonietta e i soci di Pasturo. La gara partirà dalle scuole elementari di Pasturo in via IV Novembre e arrivo in vetta alla Grigna. Le borse e gli zaini degli atleti verranno trasferiti al rifugio Tedeschi a cura dell’organizzazione, dove gli atleti potranno recuperarli rientrando dalla vetta per le premiazioni e i festeggiamenti post gara.

E’ stato previsto un cancello al Pialeral (1h45′), il tempo massimo è fissato in 3h30′. Partenza alle 9.30, premiazioni alle 15.30 al rifugio Pialeral.