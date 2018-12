MALGRATE – A partire da gennaio 2019, e per il prossimo triennio, il bike team Formaggilandia 2 avrà un nuovo consiglio direttivo. Dopo quindici anni di presidenza, Nadia Pizzo lascia il posto di comando all’ex ciclista Roberto Maggioni, attuale segretario e addetto stampa della squadra ciclistica malgratese.

“Si chiude qui un periodo intenso e impegnativo in cui il bike team Formaggilandia 2 ha ottenuto tanti successi. Mi piace ricordare la vittoria del campionato italiano a squadre di randonée e l’organizzazione di tanti eventi importanti tra cui la Randolario, PedalABIO e diverse gare giovanili. Era tempo di rinnovare e quindi auguro al neo presidente Roberto Maggioni di continuare la strada intrapresa e, se possibile, far crescere ancora il bike team” queste le parole del presidente uscente Nadia Pizzo.

“Ringrazio l’ex presidente Pizzo e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto in questi anni – dichiara il futuro presidente Roberto Maggioni – da gennaio inizierà un nuovo corso, con obiettivi ambiziosi, una nuova divisa e tanti appuntamenti importanti, a partire dalla Randobefana del 6 gennaio a Spotorno.”

Nel ruolo di vice presidente viene confermato l’olginatese Giacomo Tentori; Francesco Ventura prenderà il posto di segretario lasciato vacante da Maggioni.

Novità anche nel Consiglio Direttivo: ai confermati Ivan Corti e Stefano Calò si aggiungeranno due uomini di grande esperienza nel panorama ciclistico lecchese. Il primo è l’ex ciclista amatoriale di ciclocross ed ex dirigente del Pedale Civatese Angelino Mauri. Il secondo è Vico Gelli, che attualmente occupa anche il ruolo di consigliere della FCI di Lecco.

Il prossimo appuntamento per il bike team Formaggilandia 2 sarà la festa per gli auguri natalizi nella sede di via Reina 11 a Malgrate, giovedì 20 dicembre 2018 a partire dalle ore 21.00.