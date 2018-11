STRESA – Dopo la vittoria di mercoledì sul Chieri per 2-1, il Lecco si ripete con lo stesso risultato in casa dello Stresa, penultimo della classe. Nonostante la netta differenza in classifica la trasferta in riva al Lago Maggiore è più complicata del previsto per i blucelesti, che ottengono i tre punti dopo una partita a tratti anche sofferta.

L’avvio di gara vede il Lecco prendere subito in mano il pallino del gioco. Il primo ad andare al tiro al 5′ è D’Anna, Barantani però non si fa sorprendere e respinge bene. Un minuto dopo ci prova anche Capogna, bravo a girarsi in area di rigore e ad andare al tiro, ma l’estremo risponde ancora presente.

I padroni di casa si fanno vedere poco dopo il 20′ con una girata improvvisa di Armato che Safarikas controlla comunque senza grossi problemi. Al 40′ è poi ancora Armato a rendersi pericoloso con un tiro cross velenoso che il numero 12 lecchese devia in corner. Le azioni degne di nota della prima frazione di gioco si fermano qua con le squadre che guadagnano gli spogliatoi ancora sullo 0-0.

Nella ripresa il Lecco suona subito un’altra musica: al 47′ Pedrocchi va al tiro senza però grande fortuna, al 49′ Moleri, ben servito da D’Anna, anticipa di testa Barantani e infila il gol dell’1-0.

La risposta dello Stresa è immediata e porta ad un colpo di testa di Agnesina sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Safarikas che è chiamato agli straordinari. Dopo il rischio corso il Lecco torna a farsi vedere in area piemontese con D’Anna e con Pedrocchi, le cui conclusioni però non impensieriscono Barantani.

Al 64′ è invece lo Stresa ad attaccare e a trovare la via del pareggio, dopo che Diaw approfitta di un’uscita incerta di Safarikas per depositare la palla in rete. Cinque minuti più tardi Barantani salva i suoi con un miracolo dopo una serie di rimpalli in area.

Al 79′ i blucelesti sfiorano di nuovo la rete del vantaggio, con una gran punizione di Segato che vede Barantani compiere un altro grande intervento. I ragazzi di Gaburro però vogliono la vittoria a tutti i costi e sull’angolo seguente il neoentrato Lella trova la via del gol, risolvendo in modo vincente una mischia furiosa.

All’81’ D’Anna decide di mettersi in proprio ma il suo tiro viene respinto dall’estremo piemontese, tre minuti più tardi è il palo esterno a fermare un’incornata di Capogna da calcio d’angolo. All’86 Armato fa invece tremare i tifosi lariani giunti sulle sponde del Lago Maggiore ma fortunamente la sua mira non è precisa. Questa è l’ultima vera occasione per lo Stresa e così, dopo cinque minuti di recupero, il Lecco può festeggiare un’altra importantissima vittoria.