CASARGO – Le strade della Valsassina, nella giornata di oggi, sono state terreno di allenamento per il campione di rally Fabio Andolfi. Il pilota, classe 1993, a bordo della sua Skoda Fabia R5 della Motorsport Italia di Inverigo, team Aci Italia, ha percorso la strada che da Narro sale a Giumello per allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti.

La strada, per consentire i test, è stata chiusa con una ordinanza del sindaco di Casargo per alcune ore sia durante la mattinata che nel pomeriggio. Fabio Adinolfi, savonese, impegnato nel Campionato del Mondo rally, ha scelto le strade valsassinesi per prepararsi in vista del Rally Tour de Corse, in programma dal 5 all’8 aprile sulle tortuose e strette strade della Corsica in Francia.