MANDELLO – Andrea Panizza, atleta di punta della Canottieri Moto Guzzi, è una delle nuove fiamme gialle che hanno vinto la selezione per essere arruolati nel Corpo della Guardia di Finanza.

Il concorso, iniziato negli ultimi mesi del 2017, si è basato sul merito e sui risultati ottenuti in campo nazionale e internazionale e su questo l’atleta mandellese porta sicuramente una dote importante : 10 medaglie nei vari campionati italiani di cui 4 d’oro, campione del mondo nel 2016 nella categoria junior, bronzo iridato nel 2017 nella categoria Under 23 e 2 bronzi europei nel 2016 è 2017.

Il neo militare atleta è nato sportivamente nel lontano 2009 alla Canottieri Moto Guzzi dove è cresciuto ottenendo ottimi risultati anche nelle regate giovanili, è rimasto nel sodalizio mandellese fino ad Aprile 2016 per poi tornare nel gennaio di quest’anno. Dopo l’espletamento delle formalità di rito Andrea si trasferirà al Centro Sportivo della Guardia di Finanza ma, a quanto si apprende, il rapporto con il sodalizio mandellese resterà molto forte grazie alla possibilità del doppio tesseramento.

“Siamo entusiasti per questo traguardo raggiunto da Andrea, visto il suo notevole palmares la notizia era nell’aria ma la comunicazione ufficiale regala sempre tante soddisfazione – spiegano dalla Canottieri Moto Guzzi – Andrea è nato e cresciuto nel nostro vivaio pertanto ci sentiamo molto orgogliosi. Gli porgiamo le nostre più entusiaste congratulazioni e ovviamente, oltre a tifare sempre per lui, gli garantiremo tutto il supporto possibile per questa sua nuova avventura”.