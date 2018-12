LECCO – Un pomeriggio di festa per il Comitato provinciale di Lecco della Federazione Ciclistica Italiana. Sabato, in sala Ticozzi a Lecco, si sono tenute le premiazioni per l’anno 2018 che hanno visto sfilare i protagonisti che, a suon di volate, si sono fatti onore nei molteplici appuntamenti della stagione.

“Oggi è un pomeriggio particolare – ha detto il presidente della Fci provinciale Sandro Bonacina – atleti, società e dirigenti riceveranno il giusto riconoscimento per i risultati ottenuti e l’impegno profuso. Oggi si chiude anche il mio decimo anno di presidenza, dieci anni in cui ho potuto apprendere nuove conoscenze per potermi migliorare. Un titolo, europeo, nove titoli italiani, 23 titoli regionali: questo il bilancio 2018, siete stati fantastici ragazzi! Con il Coni e l’istituto Badoni abbiamo organizzato ‘Bici in piazza’ dove più di 200 ragazzi delle scuole primarie, oltre a salire in bicicletta, hanno potuto apprendere nozioni di meccanica e, grazie alla presenza della Polizia, hanno potuto conoscere il codice della strada. Grazie a tutti gli sponsor, del comitato e delle singole società, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”.

Sandro Bonacina ha concluso con un sentito ricordo a Luigi Bosisio, scomparso in queste ultime settimane: “A lui penso, e ne sono convinto, che vada un grosso grazie da parte di tutti noi per quanto ha saputo dare col suo impegno serio e costante, non solo alla sua società di appartenenza ma anche a tutto il movimento ciclistico”.

Il pomeriggio, condotto del giornalista Fabio Balbi, è proseguito con la consegna a Gianpietro Arrigoni del premio “Emilio Cattaneo” per i 50 anni di attività nel mondo del ciclismo. Ad Arrigoni, storico titolare dell’Arredo Market di Molteno, è stato regalato un’opera dell’artista Afran. Premiati anche il direttore di gara Federico Rocca e due società: il Team Alba Orobia Bike per i 60 anni di fondazione e la Polisportiva Aurora Brian Val per i 20 anni.

Quindi, uno per uno, è stata la volta degli atleti. Si è chiusa così una stagione importante per uno sport che è capace di portare la gioia in mezzo alle strade.

