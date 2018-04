ADRIA – Il Circolo della scherma di Lecco ha ottenuto oggi ad Adria un’incredibile promozione in Serie A2 con la squadra di sciabola. La società lariana, da quando il Maestro Mirko Buenza è arrivato, ha ottenuto il terzo passaggio di categoria in quattro anni, comprese le due promozioni consecutive da serie B2 a serie A2.

Nel torneo di sciabola a squadre la formazione lecchese ha passato senza problemi il girone di qualificazione, ottenendo due vittorie in altrettante sfide; prima a pagar dazio sono stati i ragazzi di Chieti (45-24) e poi quelli del CUS Bologna (45-16).

Grazie alle due vittorie, la formazione lecchese ha potuto saltare il primo turno a eliminazione diretta. Nei quarti di finale la squadra di Lecco – formata dallo stesso Maestro Buenza, da Fabio Scaccabarozzi, Marco la Barbera e Pietro Irmici – ha dovuto affrontare nuovamente il CUS Bologna, battuto col punteggio di 45-30.

La vittoria coi felsinei ha mandato il Circolo nelle semifinali, garantendo già la promozione in Serie A2. I ragazzi però non hanno perso la concentrazione e battendo prima Terni (45-33) e poi Mazara del Vallo (45-35) hanno ottenuto il primo posto nel campionato di B1, vincendo la medaglia d’oro.

“Sono incredibilmente soddisfatto, quello che abbiamo ottenuto è senz’altro un risultato storico – ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza, sceso anche lui in pedana per un breve cameo – mai nessuno aveva mai vinto un campionato in questo Circolo. La nostra squadra è forte, possiamo tranquillamente disputare la serie A2 il prossimo anno.”