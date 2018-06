PRIMALUNA – Panathlon Club Lecco in ‘trasferta’ a Primaluna il prossimo 12 giugno per una conviviale tutta in salita. Argomento della serata sarà la corsa in montagna, con focus sul Giir di Mont, la spettacolare skyrace tra gli alpeggi premanesi.

Una manifestazione cresciuta nel tempo e sempre più apprezzata, fino a diventare cornice dei Mondiali di corsa in montagna nel 2017: merito del panorama unico e dell’organizzazione impeccabile targata Comitato Giir di Mont con il supporto dell’As Premana.

La data da segnarsi in calendario è il 29 luglio: 32 i km da macinare su e giù per gli alpeggi, con partenza e arrivo dalla piazza centrale di Premana. Fatica, ma soprattutto emozioni per una gara più unica che rara.

L’appuntamento per i soci panathleti è all’Agriturismo Cascina Le Trote Blu di Primaluna martedì 12 giugno, una giornata del tutto speciale per il sodalizio che festeggerà insieme agli altri Panathlon Club di tutto il mondo il “Panathlon Day”.



“Un’iniziativa – spiega il presidente del Panathlon Club Lecco Riccardo Benedetti – che vuole ricordare la data del 12 giugno 1951 quando a Venezia nasceva questa organizzazione di volontariato sportivo che oggi conta circa 300 Club nel mondo con poco meno di 10 mila Soci”.

L’idea di istituire il “Panathlon Day” fu proposta dal Distretto Brasile durante il Congresso Panamericano che si è svolto a Recife nell’ottobre 2017. Immediatamente tutti gli organi direttivi del Panathlon International hanno fatto propria la proposta ufficializzandola come un impegno comune a tutti i Soci e Club per i prossimi anni. Andare a riscoprire le radici di quel lontano 12 giugno 1951 sarà il primo passo per verificare con varie iniziative lo sviluppo che hanno avuto nel mondo dello sport gli ideali panathletici, fondati sull’amicizia, il rispetto reciproco, la correttezza nell’agonismo, il fair play e la valorizzazione dello sport come straordinario strumento di educazione dei giovani.