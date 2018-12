SESTRI LEVANTE – Dopo dodici vittorie e due pareggi si interrompe la striscia positiva della Calcio Lecco, superata in rimonta dal Sestri Levante per 2-1. I liguri ribaltano l’inziale vantaggio di Lisai con una doppietta di Croci.

In avvio il gioco è veloce con buone trame su entrambi i fronti. All’11’ i liguri si rendono pericolosi con una deviazione ravvicinata di Croci, sugli sviluppi di un calcio piazzato di Pondaco, che termina di poco alta. Due minuti più tardi è Bagnato, con un tiro dalla distanza, a chiamare Safarikas ad un intervento in due tempi.

La risposta lecchese sta in una bella iniziativa di Lisai che smarca a centro area Silvestro, il quale però non riesce a deviare in rete in scivolata. La miglior occasione di tutto il primo tempo è quella che arriva al 43′, quando Pedrocchi è bravo nel recuperar palla e nel servire Lisai davanti all’estremo difensore di casa: il numero 21 lecchese conclude con potenza ma senza precisione.

Nella ripresa il Lecco prova subito ad alzare il ritmo. Dopo solamente tre giri d’orologio Lella realizza una grande azione e per poco non riesce a servire Lisai, il quale sarebbe stato nuovamente solo davanti ad Adornato.

Il gol comunque è nell’aria e al 53′ proprio Lisai riesce a realizzarlo. La punta sfrutta al meglio un lancio di Pedrocchi e insacca dopo aver saltato anche Adornato.

La reazione del Sestri è immediata e si materializza al 56′, con Cuneo che da pochi passi colpisce il palo. Al 63′ è invece il Lecco ad avere una doppia chance ma, prima Lella e poi Dragoni impattano male su una palla ben lavorata da Lisai. Al 68′ Adornato se la cava in qualche modo su una conclusione potente di Lella; passano due minuti e sul fronte opposto Croci pareggia i conti con una deviazione sotto porta.

A questo punto la partita entra nel vivo e il Sestri capisce di poter fare il colpaccio. I rossoblù approfittano del momento di sbandamento del Lecco colpendo nuovamente con Croci al 76′. E’ il gol che costringe la banda di Gaburro al primo stop stagionale. Nell’ultimo quarto d’ora infatti i blucelesti non riescono più ad impensierire la difesa di casa, mentre Safarikas è costretto ad una nuova parata sul solito Croci.

Come detto in apertura si tratta della prima sconfitta in campionato per il Lecco, arrivata dopo ben quattordici risultati utili consecutivi (12 vittorie e 2 pareggi). Le buone notizie giungono però da Sanremo, dove l’Inveruno ha costretto la vicecapolista ad un nuovo stop, dopo quello di sabato al “Rigamonti – Ceppi”, imponendosi per 1-0. Il vantaggio in classifica resta dunque sempre di 5 punti. Al terzo posto accorcia invece le distanze il Savona, che ha battuto a domicilio la Fezzanese per 2-0. I liguri si trovano ora a -8.