CASALE MONFERRATO – Prosegue senza intoppi la marcia della Calcio Lecco, che fa tre su tre in questo inizio di campionato. Dopo la vittoria di Inveruno e il successo interno contro il Bra, l’undici di Gaburro supera anche il Casale per 1-2, consolidando il proprio primato in classifica.

La gara vede le due formazioni schierarsi con sistemi di gioco speculari, entrambi i tecnici optano infatti per un 4-3-3. La prima occasione è di Moleri, sul quale Fontana però non ha problemi. Al quarto d’ora ecco la risposta dei padroni di casa che si fanno vivi in avanti e reclamano un calcio di rigore per un fallo su Coccolo. Il direttore di gara però lascia proseguire.

Poco prima della mezz’ora è ancora il Casale a rendersi pericoloso, quando Guadagnin è chiamato agli straordinari per salvare la propria porta su un colpo di testa ravvicinato di Cappai. Al 36′ altro episodio dubbio in area lariana ma anche in questa occasione l’arbitro lascia correre. Il primo tempo si chiude praticamente qui con le due formazioni che guadagnano dunque gli spogliatoi ancora sullo 0-0.

Dopo una prima frazione con più Casale che Lecco, nella ripresa la musica cambia. I blucelesti ci provano prima con D’Anna e poi con Capogna; le due conclusioni sono il preludio del gol che arriva puntuale al 56′ grazie ad una gran staffilata da fuori area di Segato. La rete del vantaggio galvanizza il Lecco e manda in confusione i piemontesi che due minuti più tardi capitolano nuovamente: Lisai raccoglie un cross dalla sinistra e con un tiro al volo infila il raddoppio.

Il doppio colpo è durissimo da digerire per il Casale, il Lecco dal canto suo amministra il gioco e sfiora anche la terza rete con D’Anna. Su entrambi i fronti inizia poi la girandola di sostituzioni ma la sostanza in campo non cambia.

Vale solo per le statistiche il rigore trasformato da Cardini nell’ultimo dei cinque minuti di recupero. I ragazzi di Gaburro ottengono altri tre punti che valgono la testa della classifica in coabitazione con Fezzanese e Ligorna.