Il Lecco pareggia a Rezzato contro la capolista del girone B (che ora rischia di regalare la promozione alla Pro Patria) ed è costretta a dire addio ai playoff, ma la bella prestazione dei blucelesti lascia soddisfatto mister Tacchinardi e questo si spera possa essere un buon segnale in vista della programmazione per la prossima stagione. REZZATO –

“Avevo chiesto ai miei ragazzi di non deludermi e così hanno fatto – commenta mister Tacchinardi – certo è che sono incredulo: come fa questo Lecco a essere a venti punti dal Rezzato? Abbiamo dimostrato chen non abbiamo niente in meno, ma ormai la stagione è andata così…avrei voluto essere io oggi a giocarmi il campionato: ho preso una squadra sfasciata e ce la siamo giocata fino alla fine, alcuni giovani sono ancora immaturi e dovrei mettergli il ciucio in bocca per farli crescere, abbiamo i nostri limiti, è tutto vero, ma oggi abbiamo fatto una partita contro una corazzata e non mi hanno deluso. Questo è quello che conta per me”.

Se mister Tacchinardi resterà o meno il prossimo anno è ancora un mistero, ma visto il suo operato la speranza è che il conflitto con il presidente Paolo Leonardo Di Nunno possa essere definitivamente archiviato per iniziare a preparare una rosa e puntare alla promozione nel prossimo campionato.

Il rammarico per non aver raggiunto nemmeno i playoff si legge nelle parole di Gianluca Draghetti, autore della rete bluceleste: “Sono felice per il mio gol e per la partita di tutta la squadra, ma resta il fatto che siamo putroppo siamo fuori dai playoff”.

Dello stesso avviso è l’ex capitano Gabriele Cavalli: “Sono felice per la nostra bella prestazione nonostante l’arbitraggio che ci ha dato come sempre filo da torcere, ma mi dispiace tanto per i playoff, avremmo tutti voluto giocarli”.

Il prossimo appuntamento con il Lecco è per domenica prossima, i blucelesti ospiteranno in casa la Romanese e giocheranno le ultime due partite del campionato “solo” per la gloria.