LAVAGNA – Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, maturata in settimana contro il Mantova, la Calcio Lecco rallenta il proprio passo, finora perfetto, pareggiando 1-1 in casa della Lavagnese. Il punto ottenuto in terra ligure è comunque prezioso perchè arrivato in rimonta e perchè permette ai blucelesti di mantenere la vetta della classifica.

Il primo squillo lecchese arriva al 17′ quando Capogna si fa notare con un tiro dalla distanza che però non inquadra lo specchio. Passa un solo minuto e la Lavagnese si porta in vantaggio; ad andare a segno è Bonaventura, bravo a battere Guadagnin con un bel destro al volo.

Il gol dà fiducia ai padroni di casa che cercano subito il raddoppio con Purro e Di Pietro; il Lecco risponde con un colpo di testa alto di Magonara e una conclusione strozzata di D’Anna. Poco dopo la mezz’ora Gaburro prova a dare la scossa ai suoi inserendo Lisai e Moleri in ragione di Silvestro e Perez.

Al 36′ da segnalare un episodio dubbio nell’area di casa: Lisai, dopo aver recuperato palla su un errore di Caruso, viene sbilanciato da un avversario con il direttore di gara che lascia proseguire. Un attimo prima dell’intervallo la Lavagnese ha una grande chance in contropiede per il raddoppio ma Oneto e Conti non riescono a concretizzare una situazione di due contro uno. Si va dunque all’intervallo con i liguri avanti di un gol.

In avvio di ripresa Basso impegna subito Guadagnin che però si fa trovare pronto respingendo coi pugni. Sul fronte opposto è Segato a chiamare in causa Caruso.

Al 55′ altro episodio da moviola, questa volta in area lariana: Di Pietro dopo una carambola si scontra con Guadagnin, lanciato in uscita. Anche in questo caso l’arbitro non ravvede gli estremi per il rigore. Neanche sessanta secondo dopo il Lecco si trova già nella metà campo dei padroni di casa, Lisai se ne va sulla destra per poi servire al centro Capogna che con la testa realizza il gol del pareggio.

A questo punto è il Lecco a fare sua l’inerzia della gara e al 69′ Lella si vede annullare una rete dopo la sponda di Capogna. Altri due minuti e lo stesso Lella sfiora il vantaggio in pallonetto ma Caruso si salva con l’aiuto di Queirolo. Il finale è tutto di marca bluceleste, con l’occasione migliore che capita all’85’ al neoentrato Draghetti, la cui conclusione però dà solo l’illusione della rete. In pieno recupero ci prova anche Segato su punizione ma il risultato non varia più.

LAVAGNESE – LECCO 1-1: Bonaventura (LA) 18′, Capogna 56′.

LAVAGNESE (4-3-3): Caruso, Casagrande, Purro, Queirolo, Fonjock, Tos, Basso, Conti, Oneto, Bonaventura, Di Pietro. A disposizione: Del Ventisette, Bacigalupo, Mbaye, Ranieri, Martino, Gnecchi, Romanengo, Corsini, Cirrincione. Allenatore: Luca Tabbiani.

LECCO (4-3-3): Guadagnin, Magonara, Malgrati, Carboni, Corna, Pedrocchi, Pérez, Segato, Silvestro, D’Anna, Capogna. A disposizione: Safarikas, Poletto, Draghetti, Lella, Meneghetti, Alborghetti, Merli Sala, Lisai, Moleri. Allenatore: Marco Gaburro.