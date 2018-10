LECCO – Continua a essere fortemente caratterrizato dai colori lecchesi l’avvio di stagione nel girone B del campionato d’Eccellenza. Sì perchè in vetta alla classifica si trova il NibionnOggiono con 16 punti, inseguito con due lunghezze di ritardo dalla CasateseRogoredo. Anche oggi le due formazioni hanno ottenuto i tre punti, superando rispettivamente il Codogno per 3-1 e la Tritium per 3-2.

La gara del “De Coubertin” di Oggiono ha visto l’undici di Commissio partire subito a tutta. Al 6′ infatti il NibionnOggiono mette già la testa avanti quando Curia ribadisce in rete una respinta di Autiero sul tiro di Iori. Al 38′ arriva anche il raddoppio: Baldan, dopo una palla recuperata da Tagliabue, serve in profondità Iori il quale controlla al limite dell’area e insacca con un pregevole esterno. La risposta del Codogno giunge al quarto d’ora della ripresa e porta la firma di Bertocchi, bravo ad infilare Petrisor con un pallonetto. I padroni di casa comunque non si scompongono e al 79′ allungano nuovamente, dopo che Autiero commette un errore piuttosto clamoroso non trattenendo un tiro di Bovis deviato da un difensore.

Vittoria importante anche per la CasateseRogoredo di Vianello che supera in casa la Tritium grazie ad una tripletta di Torraca. I biancorossi sbloccano la gara al 10′ trasformando un rigore concesso per un fallo procurato dallo stesso Torraca. Al 34′ gli ospiti riescono comunque a pareggiare i conti con Guerrini. E’ tra il 60′ e il 69′ però che i tre punti prendono definitivamente la via di Casatenovo, quando Torraca realizza i gol dell’allungo decisivo. Al 74′ il neoentrato Musella accorcia le distanze con un calcio di punizione ma la Tritium non riesce più a rientrare in partita con la CasateseRogoredo che tiene dunque il passo del NibionnOggiono, confermandosi al secondo posto della graduatoria.