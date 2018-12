CALCIO ECCELLENZA – Non conosce intoppi il cammino del NibionnOggiono in vetta al girone B d’Eccellenza. L’undici di Commisso, con l’1-0 rifilato al Caprino, ottiene la decima vittoria su tredici gare disputate. La capolista comanda ora a quota 33 punti, a +5 dall’Offanenghese nuova vicecapolista dopo il pareggio per 1-1 della CasateseRogoredo contro lo Zingonia Verdellino.

Al “De Coubertin” di Oggiono il primo tempo vede Isella e compagni costruire parecchie occasioni ma il risultato resta bloccato sullo 0-0. Nella ripresa il NibionnOggiono continua nel proprio incedere e al 54′ trova la rete del vantaggio quando Curia realizza da pochi passi, bene servito da Iori. Dopo l’1-0 i padroni di casa continua a fare la partita e vanno anche vicini al raddoppio. In pieno recupero però Vezzali fa tremare tutti con un pallonetto che si spegne di poco sopra la traversa della porta difesa da Petrisor.

Se il NibionnOggiono non conosce soste lo stesso non vale per la CasateseRogoredo al terzo pareggio consecutivo dopo l’1-1 interno contro lo Zingonia Verdellino (il quarto se si conta anche il 2-2 maturato in semifinale di Coppa Italia con la Vimercatese Oreno). Sul sintetico di Rogoredo sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con Pellegris al 54′. La risposta dei biancorossi arriva al 78′ e porta la firma di Fall.

Mercoledì la CasateseRogoredo tornerà in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Domenica farà invece visita all’Offanenghese che quest’oggi l’ha sopravanzata in classifica col 3-1 rifilato alla Pontelambrese. Il NibionnOggiono è invece atteso dalla più agevole trasferta di Mapello.