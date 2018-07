CIVATE – Si è chiuso venerdì 6 luglio il trittico di concerti “Estate lirica”, organizzato dall’Associazione Spirabilia. Come nei precedenti appuntamenti – a Valmadrera e Oggiono – anche in Villa Canali a Civate c’è stato il tutto esaurito.

Il Maestro Passerini e l’Orchestra Vivaldi – con la collaborazione del quartetto Spirabilia – hanno messo in scena l’immortale Rigoletto di Verdi, ottenendo grande apprezzamento dalle oltre trecento persone presenti.

Molto soddisfatto il direttore di produzione Aldo Spreafico. “Abbiamo chiuso alla grande anche l’ultimo appuntamento, che fa calare il sipario sulla nostra stagione estiva. Siamo molto soddisfatti, perché più di mille persone sono venute a sentire queste tre rappresentazioni e ho visto anche numerose persone che hanno presenziato a tutti e tre gli appuntamenti, segno che gli spettacolo sono stati graditi”.

Chiusa la stagione, Spreafico pensa già al prossimo anno. “Posso anticipare che confermeremo il progetto ‘Estate lirica’ anche per il 2019. In autunno valuteremo gli spettacoli da mettere in cartellone, personalmente mi piacerebbe vedere ancora Verdi e magari Puccini. Sarebbe bello allargare anche il numero di rappresentazioni, stringendo accordi anche con altri comuni del circondario”.