LECCO–Nella sala di Confindustria a Lecco – completamente piena – il Rugby Lecco ha presentato i suoi programmi per la stagione sportiva 2018/19.

A prendere la parola per primo è stato il presidente Stefano Gheza, che ha spiegato subito la sua mission. “Vogliamo formare degli uomini ispirati eticamente che imparino a rispettare le regole e che vogliano giungere ai massimi livelli sportivi. L’ingrediente segreto che ci vuole è la passione e la lista delle priorità deve essere semplice: prima la famiglia, poi la scuola e poi il rugby. È importante chiarire che noi ci consideriamo dilettanti, ma non nel senso mediocre del termine. Siamo dilettanti nel senso dello spirito olimpico, giochiamo per la passione dello sport.”

Durante la serata sono intervenuti anche il Direttore Sportivo Carlo Redaelli, che ha parlato molto di logistica e strutture e chiarito il concetto di società virtuosa. “Da oltre dieci anni iscriviamo tutte le squadre, partendo dalla U6 fino alla formazione senior. Da noi si può fare rugby agonistico dai cinque ai quarantadue anni. In più abbiamo una squadra touch e una squadra old, per le persone che vogliono mantenersi in forma.”

Uno dei segreti di questa società sono gli allenatori, partendo dall’argentino Sebastian Damiani, allenatore della Serie B e dell’U18 Elite. “Credo nella mischia, nello stringersi e saper lottare tutti insieme. Sono un maniaco del dettaglio e sono felice di come sono stato accolto qui, siamo tutti una grande famiglia” ha dichiarato il coach, prima di annunciare la sgambata dell’U18 verso il Magnodeno di domani mattina.

Durante l’incontro c’è stato spazio anche per l’assessore Antonio Rizzolino – accompagnato dal consigliere Roberto Nigriello – e per il responsabile della scuola Rugby Massimo Bonaiti – “in società fin dal 1985” – che ha illustrato la nuova filosofia di insegnamento del rugby e i programmi per la stagione entrante insieme all’addetto stampa Ferdinando Cocucci.

La serata si è conclusa con la presentazione di tutta la rosa da parte del capitano Thomas Colombo, un ampio buffet e tanta convivialità.