LECCO – Martedì 21 agosto 2018 è iniziata la nuova stagione del Rugby Lecco, un’annata che segnerà un vero spartiacque rispetto alle scorse stagioni. A causa del raggiunto limite di età, Sebastian Damiani dovrà lasciare il campo e, dopo cinque campionati vissuti col doppio ruolo di giocatore e allenatore, fare solo il coach.

“Per me è un passaggio importante e penso sia giusto così. Dopo tanti anni a fare il “papà” in campo, adesso è tempo che i giocatori se la cavino da soli. Io non farò mancare il mio supporto da fuori, e questo mi permetterà anche di gestire al meglio la partita.”

Come al solito la formazione lecchese sarà autoctona, composta quasi interamente da prodotti del florido vivaio bluceleste. Dalla Under 18 verranno promossi alcuni talenti che, secondo il coach, dovrebbero poter contribuire subito. “Ci sono alcuni giocatori che ritengo già pronti per dare il loro contributo, che anche la scorsa stagione hanno avuto spazio. Ragazzi come Azim, Longhi e Biffi potrebbero essere subito importanti.”

L’obiettivo stagionale è quello di migliorare la posizione ottenuta lo scorso anno, in un campionato che dovrebbe essere livellato verso il basso rispetto alla stagione passata. “Lo scorso campionato abbiamo finito con una bella serie di vittorie, vorrei ricominciare da qui, migliorando il settimo posto complessivo. La nuova formula senza Play Off e con una sola promozione diretta ha reso il campionato meno competitivo.”

Per quanto riguarda la squadra, oltre al suo forzato ritiro, i blucelesti perderanno anche Luca Alippi e Alberto Mariani, diretti a Torino in Serie A. “Ce li hanno chiesti e loro volevano provare un’esperienza lontano da casa, quindi sono andati. Come al solito la nostra forza sarà il gruppo, non abbiamo fenomeni ma vogliamo creare un gioco di squadra che possa far rendere tutti al meglio.”

Il primo appuntamento stagionale per il Rugby Lecco sarà il triangolare di Delebio che si giocherà il giorno 8 settembre, proprio durante la tre giorni di ritiro estivo valtellinese. La settimana seguente ci sarà il quadrangolare Bossini Tentorio al Bione – con Franciacorta, Bergamo e Brescia – e quella successiva un test match con Varese. Possibile anche un triangolare il 30 settembre contro Monza e Ivrea, non ancora confermato, in attesa dell’inizio di stagione, che partirà il 14 ottobre in casa contro l’Amatori Novara.