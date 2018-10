LECCO – Sul campo del Centro Sportivo del Bione il Rugby Lecco batte senza troppi patemi il Rugby Novara, grazie a un gioco molto arioso e frizzante.

Novara si presenta con una mischia rocciosa, mentre il Lecco scende in campo con una squadra sbarazzina e soprattutto giovane, con sei giocatori nati nel 2000. I piemontesi si dimostrano subito rocciosi, ma è il Lecco a prendere il ritmo del gioco, con movimenti veloci e imprevedibili, che portano le squadre al riposo sul punteggio di 16-3.

Nella ripresa non c’è molto da dire. Il Rugby Lecco prosegue col lavoro iniziato nel primo tempo, lavorando bene anche al piede. Novara non riesce ad arginare l’esuberanza lecchese e perde col punteggio di 33-8. Positivo, per i lecchesi, il fatto di aver segnato quattro mete e guadagnato il punto bonus.

“Sono molto contento di quello che ho visto in campo oggi – dichiara coach Sebastian Damiani – i ragazzi ce l’hanno messa tutta. Avevamo sei diciottenni nei primi quindici, sintomo dell’ottimo lavoro che sta facendo la società sul settore giovanile. Settimana prossima andremo a Lumezzane, che gioca sul campo sintetico. Dovremo stare molto attenti.”

RUGBY LECCO – RUGBY NOVARA 33-8

Mete: Cavallo, Ziliotto, Gerosa, Colombo.