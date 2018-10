LECCO – Convincente vittoria casalinga per il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. Nonostante un campo difficile, a causa delle forti piogge di questi giorni, la formazione bluceleste è riuscita comunque a battere senza problemi il Rugby Varese.

L’inizio di gara vede i varesini andare a segno dopo due minuti con un calcio di punizione. Dopo altrettanti minuti è il Rugby Lecco ad andare a segno, con una meta trasformata. Da quel momento in poi saranno solo i blucelesti i padroni del campo, in grado di andare negli spogliatoi con un cospicuo vantaggio (19-3).

Nella ripresa la formazione bluceleste fulmina gli avversari con un’altra rapidissima meta e poi si arrocca in difesa, sfruttando la pesantezza del campo e non regalando nulla agli avversari, vincendo col punteggio di 29-15.

Ulteriore nota positiva il punto bonus che lancia i lariani al terzo posto solitario in classifica a quota undici, a un solo punto dalle capoliste Rovato e Piacenza. Domenica prossima i bluceleste affronteranno proprio i bresciani, sul loro campo, nel big match della quarta giornata di campionato.

“Una partita molto dura, contro un’avversario ostico che non si arrende mai. Siamo stati aggressivi e abbiamo sviluppato il nostro gioco. I miei ragazzi hanno interpretato bene le difficoltà climatiche, sfruttando il vento a favore nel primo tempo e segnando tre mete. Nel secondo abbiamo sigillato la partita con la difesa. Sono molto contento” ha dichiarato coach Damiani a fine gara.

RUGBY LECCO – RUGBY VARESE 29-15

Mete: Valentini, Azim, Gerosa, Turati, Frigerio.

Trasformazioni: Cavallo (2).