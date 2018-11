LECCO – Con un perentorio quattro a zero il Tennis Club Lecco vince il primo turno di spareggio di Play Out e ottiene la permanenza nel campionato di Serie A2, obiettivo stagionale della squadra capitanata da Adamo Panzeri.

La sfida, disputatasi sui campi cittadini, non è mai stata in discussione. Il primo punto è stato portato da Marco Crugnola, capace di battere 6-2 6-1 Andrea Picchione. Ottaviano Martini ha faticato più del previsto per vincere contro Iannuzzi, perdendo al tie break il primo set e vincendo gli altri due col punteggio di 7-6 6-2. Nessun problema invece per Jonata Vitari (6-1 6-3 ad Alberto Iarossi) e per Lorenzo Frigerio, autore di un perentorio 7-6 6-3 ai danni di Gianluca Di Nicola.

Una volta vinti tutti i singolari, la squadra de L’Aquila ha deciso di rinunciare agli inutili doppi, che non avrebbero comunque inciso sulla vittoria finale lecchese, e chiuso di fatto la sfida.

“Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato. Sapevamo di essere più forti, ma oggi l’abbiamo dimostrato sul campo alla grande, vincendo quattro singolari su quattro, salvando la serie A2. Questo risultato ci rende orgogliosi e soddisfatti” ha dichiarato il capitano Adamo Panzeri.