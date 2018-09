LECCO – Con la scusa di presentare l’imminente campionato di serie A2, il Tennis Club Lecco punta i riflettori sulla propria crescita, continua e costante.

Il neo presidente Maurizio Faravelli inizia la serata con una richiesta di vicinanza alla stampa, poi il microfono passa al Direttore Generale Paolo Arco, che aggiorna i presenti. “Stiamo crescendo – dichiara al microfono – abbiamo una squadra di Serie A2, una Serie D femminile e una squadra di ragazzini, in cui il più grande ha ventuno anni, appena promossa in Serie C. Tutti ragazzi creati in casa, come Cristian Giudici, che è stato appena promosso nel roster di Serie A2.”

Anche il responsabile tecnico del Tennis Club, Adamo Panzeri, sottolinea il lavoro svolto coi furuti ralenti. “Il nostro vivaio è tra i migliori a livello regionale, forse anche nazionale. Riceviamo i complimenti anche dagli avversari, e questo è merito anche di Jonata Vitari. L’obiettivo è comunque quello di andare in serie A1; non quest’anno, è un obiettivo a lungo termine, ma sono sicuro che ci arriveremo, e coi nostri prodotti locali, ragazzi che giocano e, contemporaneamente, studiano o lavorano.”

Lo stesso Panzeri ha poi sottolineato la crescita della squadra femminile. “Dopo anni vuoti, adesso sta nascendo qualcosa di importante anche a livello femminile. Le nostre ragazze sono arrivate in serie D vincendo due campionati di fila e sono sicuro che vinceranno anche il prossimo e saliranno ancora di categoria.”

L’allenatore bluceleste, al Tennis Club dal 2010, ha poi presentato tutti i giocatori della serie A2, descrivendone le caratteristiche tecniche e sottolineando i grandi progressi. La formazione che affronterà il campionato è composta da tre tennisti professionisti – Lorenzo Frigerio, Ottaviano Martini e Davide Pozzi – e altri semiprofessionisti come Luca “Tato” Bonacina, Agostino Cufalo, Jacopo Lenzi, Andrea Casati, Jonata Vitari e il giovanissimo Cristian Giudici, nato nel 2001. Il vice capitano sarà sempre Andrea Gazzaniga.

A sorpresa nel roster c’è anche il nome dell’ex pro Marco Crugnola. Con orgoglio il presidente Faravelli ha sottolineato che è stato il tennista varesino a chiedere di far parte della formazione e non il contrario.

C’è tempo ancora per una battuta col capitano Panzeri, vero artefice di questo miracolo sportivo bluceleste. Lui però si schermisce. “Qui stiamo creando una vera e propria scuola, con anni di duro lavoro. Io sono fortunato perché la mia passione è il tennis, ed è anche il mio lavoro. Qui a Lecco abbiamo trovato le persone giuste, il merito non è solo mio, ma da dividere con tutti, partendo dal presidente e finendo alle persone che aiutano a mantenere i campi in ordine.”

L’appuntamento per tutti gli appassionati è per domenica 7 ottobre 2018. Ci sarà il solito grande tifo che, con affetto, Adamo Panzeri ha definito “tifo ignorante, non certo da Wimbledon.” L’avversario sarà il Park Tennis Club Genova, che potrà schierare Nielsen Frederick, che a Wimbledon c’è stato ed è tornato anche con il titolo del doppio in tasca, cinque anni fa. L’impavido Panzeri però è sicuro: “Siamo più forti, vinceremo noi.”