LECCO – 3Life in gara in due diversi eventi targati iron man nel fine settimana. A Francoforte si sono disputati i Campionati Europei di specialità, con gli atleti impegnati come di consueto in 3900 metri a nuoto, 180 chilometri ciclistici e maratona finale di corsa di 42,195 chilometri.

Bravo Jarno Vannucchi che porta a termine la prova in 11h38’41” con il 179° posto di categoria tra gli M40 su 419 classificati. In campo maschile è invece 863° su 2026. Jarno chiude le tre frazioni rispettivamente in 1h13’34”, 5h57’48” e 4h08’30”.

Sfortunati invece gli altri due suoi compagni di squadra. Giorgio Crescioli esce dall’acqua in 1h06’55”, raggiungendo poi la seconda zona cambio dopo aver percorso la frazione ciclistica in 5h52’43”. Inizia la maratona podistica, Giorgio completa la prima metà in 2h07’20”, poi decide di ritirarsi. Sorte simile per Walter Milani, che completa la prima frazione in 1h06’42”, la seconda in 6h03’43” ma poi lascia la gara.

Giuseppe Valli ha invece gareggiato al 70.3 di Jonkoping, in Svezia, con tradizionali distanze di 1900 metri a nuoto, 90 chilometri in bici e 21 finali podistici. Il triatleta di Valmadrera ha tagliato il traguardo in 5h12’33”, assicurandosi il 363° posto maschile su un totale di ben 1340 concorrenti, 83° di categoria tra gli M35 su 231. Nel dettaglio Giuseppe Valli ha completato la prima frazione natatoria in 38’56”, la seconda ciclistica in 2h46’30” e la terza a piedi in 1h37’55”.