BREMBILLA- Con l’Atl Valle Brembana in regia, domenica mattina si sono disputati a Brembilla i campionati regionali di corsa in montagna per e categorie Cadetti/e e Allievi/e.

Poche le soddisfazioni per i lecchesi e anche Prema nettamente in testa al trofeo regionale dopo le prime tre prove, questa volta si presenta in un numero limitato di atleti per causa di forza maggiore e deve accontentarsi del 10° posto di società con 142 punti contro i 730 dei padroni di casa che precedono il Gs Csi Morbegno con 271punti e l’As Lanzada con 260.

Individualmente i nostri migliori sono stati Giovanni Artusi col 5° posto tra i Cadetti per il Cs Cortenova e Noemi Gianola del Premana con l’8° tra le Cadette, completano i risultati partendo dagli Esordienti il 5° posto di Serena Tenderini, l’8° di Serena Pomoni e il 9° di Micaela Gianola. Tra le Ragazze 8^ Irene Gianola, al maschile 9° Paolo Gianola, 13° Andrea Pomoni, tra gli Allievi 13° Andrea Gianola dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e 15° Gabriele Fazzini.