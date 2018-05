BATTIPAGLIA (SA)– Risultato incredibile per la squadra U18 del Basket Costa Masnaga. La formazione allenata da coach Pierangelo Rossi sorprende in finale la favoritissima Reyer Venezia e vince un meritatissimo scudetto U18, chiudendo il torneo imbattuta.

Il primo quarto tra Costa Masnaga e Venezia è in equilibrio fino al punteggio di 14-14. Le lecchesi “sprintano” alla fine della frazione, infilando sette punti consecutivi e andando al primo mini riposo in vantaggio 21-14. Venezia, in grado di battere in semifinale le padrone di casa di Battipaglia, non è squadra arrendevole e riprende la parità a quota ventisette.

Il secondo tempo inizia con Costa avanti 37-32 e i canestri di Discacciati e Spinelli danno per la prima volta la doppia cifra di vantaggio alle lecchesi. La Reyer ritorna in partita (43-40), ma non riesce a mettere più il naso avanti.

Nell’ultima frazione una strepitosa Silvia Colognesi consente a Costa Masnaga di toccare il massimo vantaggio (59-47). Venezia prova l’ultima reazione, ma il canestro di Balossi fa calare i titoli di coda.

Il Basket Costa detronizza la Reyer e diventa campione d’Italia U18.

Molto soddisfatto coach Rossi a fine gara. “Grazie a queste ragazze, siamo sopravvissuti a un’interzona che ci vedeva eliminati a 15 minuti dalla fine. Abbiamo aggredito quel finale di partita e qui a Battipaglia abbiamo continuato con quella cattiveria, giocando sei partite sempre con un’intensità maggiore e continuando a difendere forte anche quando facevamo fatica in attacco. Giorno dopo giorno abbiamo trovato continuità, fiducia e un po’ di magia: siamo arrivati dove sinceramente non pensavamo di poter arrivare. Siamo campioni d’Italia”

BASKET COSTA MASNAGA – REYER VENEZIA 63-53

PARZIALI: 21-14; 37-32; 50-44; 63-53

COSTA MASNAGA: Discacciati 10, Colognesi 8, C. Allevi 8, Fontana, Balossi 8, Buscema ne, V.Allevi, Capellini ne, Panzeri, Frustaci 5, Spinelli 7, Nasraoui 17. All. Rossi

VENEZIA: Cerchier, Luraschi ne, Marchi, Recanati, Grattini, Leonardi 6, D’Este 2, Zennaro ne, Gregori 20, Meldere 5, Stengherlin 2, Madera 18. All. Da Preda